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В России за сутки выявлено 32 837 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 32 тыс. 837 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2350 (7,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 669 тыс. 718 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 225,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 583 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 757 тыс. 300 человек.

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