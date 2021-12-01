Рост цен на потребительские товары в Узбекистане с начала года достиг 8,6 процента

CentralAsia (UZ) - С начала этого года темп роста цен в потребительском секторе в Узбекистане составил 8,6%. Об этом говорится в отчете Госкомстата республики, опубликованном 30 ноября.

В ноябре, по данным Госкомстата, цены на товары и услуги на потребительском рынке страны выросли в среднем на 1,2 процента. За последний год уровень инфляции составил 10,3 процента.

Отмечается, что за последний месяц цены на продукты питания выросли в среднем на 1,9%, непродовольственные товары - в среднем на 0,8%, а услуги - в среднем на 0,5%.

За последний год цены на продукты питания выросли на 13,4%, непродовольственные товары - на 7,9%, услуги - на 8,1%.

Ранее сообщалось, что Центральный банк Узбекистана принял решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 14 процентов годовых, «чтобы снизить инфляцию до 10 процентов к концу года и достичь 5-процентного целевого показателя инфляции в будущем».