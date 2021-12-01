Узбекистан обсудит с Саудовской Аравией организацию хаджа и умры для паломников

CentralAsia (UZ) - Делегация Узбекистана отправилась в Саудовскую Аравию для обсуждения поездок в хадж и умру. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

Утром 1 декабря члены узбекской делегации во главе с председателем Управления мусульман Узбекистана муфтием Нуриддином Холикназаровым и председателем Комитета по делам религий Содикжоном Тошбаевым вылетели в Саудовскую Аравию.

В ходе переговоров будут обсуждены вопросы по организации хаджа и умры для паломников из Узбекистана.

Узбекистанцы, намеревавшиеся совершить хадж, как, впрочем, и мусульмане из других стран, в этом году были лишены такой возможности. Из-за продолжающейся пандемии власти Саудовской Аравии разрешили совершать хадж только мусульманам, проживающим в королевстве, и то в ограниченном количестве.

В этом году хадж был доступен только для 60 тысяч мусульман, проживающих в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что совершать хадж разрешили иностранным мусульманам, привитым следующими вакцинами от COVID-19: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna.