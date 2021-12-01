Представитель Facebook и посол Узбекистана в США обсудили взаимодействие по предотвращению экстремизма в интернет-пространстве

CentralAsia (UZ) - Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов провел встречу с директором подразделения компании «Facebook» по продуктовой политике и стратегии Энди О'Коннеллом. Стороны обсудили перспективы налаживания партнерских отношений в области внедрения инноваций и современных технологий в процесс развития отечественной экономики, а также содействия американской стороны в области повышения квалификации узбекистанских ИТ-специалистов. Об этом сообщает ИА «Дунё».

Во время переговоров особый акцент сделан на необходимость улучшения взаимодействия сторон по предотвращению насильственного экстремизма и радикализации в интернет-пространстве, в частности через платформы «Facebook», «Instagram» и «WhatsApp».

Представитель «Facebook» высоко оценил осуществляемые в республике преобразования в области обеспечения открытости органов государственного управления и свободы слова в стране. Как отметил Энди О'Коннелл, американская компания признательна президенту Шавкату Мирзиёеву за его личный вклад в обеспечение бесперебойной работы платформы «Facebook» и других интернет-сетей в стране.

Руководство «Facebook» полностью поддержало стремление узбекской стороны к тесному сотрудничеству с компанией по вопросам своевременного устранения любых источников экстремистской идеологии и сетей онлайн-вербовки террористических группировок. Как заявил Энди О'Коннелл, «Meta Platforms, Inc.» в целом и его подразделение «Facebook» будут приветствовать активное взаимодействие сторон в данном направлении.

Кроме того, представитель «Facebook» выразил готовность оказать содействие в подготовке одаренных специалистов в области ИТ, принять представителей страны в головном офисе компании.

Компания «Facebook», которая 28 октября была переименована в «Meta», основана в 2004 году и сегодня является одним из самых дорогих ИТ-компаний мира с рыночной стоимостью около 1 триллиона долларов «Meta» владеет платформами самых известных социальных сетей, как «Facebook», «Instagram», «WhatsApp». На сегодняшний день компания занимается не только развитием социальных сетей, но также расширением применения технологий виртуальной реальности в повседневной деятельности людей. Годовой доход компании в 2020 году составил 29,1 миллиарда долларов, основная часть которых приходится на продажу рекламы на своих платформах.