Всемирный банк направит замороженные средства в Афганистан, — СМИ

CentralAsia (CA) - Всемирный банк может перенаправить замороженные средства в Афганистан для гуманитарной помощи, передает Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников, члены правления намерены встретиться неофициально для обсуждения предложений, выработанных в последние недели с официальными лицами США и ООН, о перенаправлении средств из Целевого фонда реконструкции Афганистана (ARTF), общий объем которого составляет 1,5 млрд долларов.

Как отмечается, 39-миллионное население Афганистана сталкивается с разрушающейся экономикой, зимней нехваткой продовольствия и растущей нищетой, после того как «Талибан» захватил власть.

Афганские эксперты заявили, что до сих пор остаются большие пробелы, в том числе в том, как доставить средства в Афганистан, не раскрывая финансовые учреждения и государственных служащих, вовлеченных в санкции США.

По их словам, деньги пойдут в основном на удовлетворение неотложных потребностей в области здравоохранения в Афганистане, где менее 7% населения вакцинировались против коронавируса.

Также сообщается, что на данный момент средства не будут покрывать заработную плату учителям и другим государственным служащим, что, по мнению экспертов, может ускорить крах системы образования, здравоохранения и социальных услуг Афганистана. Они предупреждают, что сотни тысяч работников, которым месяцами не платили зарплату, могут спровоцировать массовый отток из страны.

Один из источников рассказал, что Всемирный банк не будет контролировать средства, которые будут переведены в Афганистан. Представитель США подчеркнул, что ЮНИСЕФ и другие учреждения-получатели будут иметь свои собственные механизмы контроля.

«В предложении содержится призыв к Всемирному банку перевести деньги в ООН и другие гуманитарные учреждения без какого-либо надзора или отчетности, но в нем ничего не говорится о финансовом секторе или о том, как деньги попадут в страну», - сказал источник, назвав санкции США серьезным ограничением.

В то время как Казначейство США предоставило письма, заверяющие банки в том, что они могут обрабатывать гуманитарные транзакции, беспокойство санкциями продолжает препятствовать прохождению даже основных поставок, включая продовольствие и медикаменты, добавил источник.

Как отмечают в Reuters, любое решение о перенаправлении средств ARTF требует одобрения всех его доноров, из которых США являются крупнейшим.

В Госдепартаменте США подтвердили, что Вашингтон работает со Всемирным банком и другими донорами над тем, как использовать средства. Представитель Госдепа подчеркнул, что правительство США по-прежнему привержено удовлетворению важнейших потребностей афганского народа, особенно в секторах здравоохранения, питания, образования и продовольственной безопасности, однако добавил, что международная помощь - «это не серебряная пуля».

Представитель Всемирного банка подтвердил, что сотрудники и члены исполнительного совета изучают возможность перенаправления средств ARTF-агентствам ООН для поддержки гуманитарных усилий, но не сообщил никаких дополнительных подробностей.

«Первоначальная работа была проведена по потенциальному обмену долларами США для афганцев для доставки средств в страну, но на данный момент эти планы в основном представляют собой всего лишь несколько слайдов PowerPoint», - сказал один из источников.

По его словам, такой подход позволил бы размещать средства ARTF на международных счетах афганских частных учреждений, которые будут выплачивать деньги со своих банковских счетов гуманитарным группам в Афганистане. Это позволило бы обойти талибов, тем самым избежав увязки с санкциями США и ООН, однако, как отмечается, этот план сложный и непроверенный.

По словам третьего источника, одной из основных проблем является отсутствие механизма контроля за распределением средств в Афганистане, чтобы представители «Талибана» не имели к ним доступа.

ООН неоднократно предупреждала, что экономика Афганистана находится на грани коллапса, который угрожает увеличением кризиса беженцев и приведет к острой нехватке продовольствия в стране. Сообщалось, что западные страны планируют денежные авиаперевозки в Афганистан, избегая при этом финансирования правительства «Талибана».

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд попросил о международной помощи и доступе к средствам в размере около 10 млрд долларов.