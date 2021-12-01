В Москве проходит прощание с Александром Градским. Фоторепортаж

CentralAsia (CA) - Друзья и поклонники собрались в среду утром в театре «Градский холл» в Москве, чтобы проститься с народным артистом России, певцом и композитором Александром Градским, передает ТАСС.

Желающие проститься еще за полчаса до начала панихиды стали выстраиваться в очередь у здания, их пускают вереницей в зал, чтобы возложить цветы. Ранее было объявлено, что церемония пройдет в частном формате, прессу на нее не приглашали. Однако журналисты также с утра собрались в театре.

В фойе театра установлен черно-белый портрет Градского в молодые годы, приглушенно играют записи маэстро. Гроб установили на сцене в окружении венков. На большом экране демонстрируют фотографии Градского в разные годы: на сцене, постановочные кадры, во время записи телешоу «Голос», в семейном кругу.

Планируется, что гражданская панихида продлится два часа, после чего траурная процессия двинется на Ваганьковское кладбище столицы.

Почтить память музыканта пришли родные, друзья, ученики и актеры театра, которым он руководил.

Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни.