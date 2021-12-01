В Узбекистане с 1 марта можно будет вместо водительского удостоверения предъявлять паспорт

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 марта водителям не придется носить с собой документы на машину, так как правоохранительные органы смогут их проверить по базам.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о внесении изменений и дополнений в Административный кодекс республики.

Поправки облегчат жизнь водителям с 1 марта. Теперь им не придется предоставлять водительское удостоверение сотруднику полиции – вместо него достаточно биометрического паспорта или ID-карты, которые выдали в МВД или в консульских учреждения Узбекистана.

Кроме того, больше не придется носить с собой документы о регистрации транспорта и бумаги, подтверждающие право владения, пользования или распоряжения транспортом в отсутствии владельца.

Нижняя палата парламента утвердила эти поправки в октябре, Сенат - в ноябре, и теперь их подписал президент.