Футбольный клуб Узбекистана подозревают в причастности к угрозам тренеру Андрею Канчельскису

Андрей Канчельскис

CentralAsia (UZ) - Футбольный клуб «Навбахор» из Узбекистана может понести серьезное наказание в том случае, если будет установлена причастность клуба и его официальных лиц к угрозам в адрес бывшего главного тренера команды Андрея Канчельскиса. Об этом заявил спортивный юрист Валерий Федореев, подчеркнув, что подобные прецеденты уже имели место, сообщили российские СМИ.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой.

По словам Канчельскиса вечером 22 ноября во время ужина в кафе «Оазис» к нему подошли несколько неизвестных и попросили снизить свои требования к узбекскому «Навбахору» (в августе ФИФА постановила выплатить Канчельскису € 1,6 млн долга). Андрею предложили согласиться на € 80 тыс., а в случае если он откажется – пообещали сделать инвалидом. Канчельскис решил не соглашаться на предложение и отправился в полицию. Там начали проверку.

Канчельскис работал в «Навбахоре» с октября 2018 по июнь 2019 года, в августе того же года он вернулся к исполнению обязанностей главного тренера. В октябре 2020 года он покинул занимаемый пост, причиной стали задолженности по зарплате и невыполнение клубом обязательств по её выплатам.

По словам юриста, в случае установления вины, и клуб и его должностные лица могут быть привлечены УЕФА к различным видам дисциплинарной ответственности. Например, клуб может быть отстранен от участия в любых соревнованиях под эгидой УЕФА, а руководство клуба — от деятельности, связанной с футболом. Вплоть до пожизненного. Такие прецеденты уже были», — сказал Федореев «Газете.Ru».