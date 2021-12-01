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В Ташкенте на ходу вспыхнуло авто и сгорело дотла: видео

CentralAsia (UZ) -  В Алмазарском районе Ташкента сегодня, 1 декабря, произошло возгорание в автомобиле "Матиз", сообщает ГУБДД столицы РУз.

Сообщение о возгорании поступило в Управление по чрезвычайным ситуациям в 9:10. Пожарные прибыли на место в 9:13 и за минуту потушили пламя. По данным ГУБДД, пожар возник в моторном отсеке авто.

При пожаре никто не пострадал, причины возгорания автомобиля, сумма нанесенного ущерба выясняются специалистами.

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