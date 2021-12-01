В трех станах Центральной Азии ожидается пыльная буря

- Туркменистан, погода
- 17:17, 01 декабря 2021
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CentralAsia (TM) - 1 декабря в Мангистауской области на западе Казахстана и на севере Узбекистана и Туркменистана ожидается пыльная буря, предупреждает «Метеожурнал».
В приграничной с Балканским велаятом Туркменистана Мангистауской области Казахстана порывы ветра могут достичь скорости 15-20 м/с, в Марыйской области Туркменистана – 14-19 м/с, в остальных регионах – 12-17 м/с.
Сильный ветер может привести к песчаным бурям, плохой видимости и к поземкам. Температура повысится до +23…+28 градусов.
Две недели назад сильный ветер в Узбекистане, Туркменистане и на юге Казахстана привел к аварии на ЛЭП и к остановке экспорта туркменской электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан через территорию Узбекистана.
Еще за десять дней до этого Узбекистан накрыла сильнейшая за все время погодных наблюдений песчаная буря, которая затронула также северный и северо-восточный регионы Туркменистана.