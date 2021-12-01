В Таджикистан доставлено ещё 698 тыс. 500 доз вакцины «AstraZeneca»

CentralAsia (TJ) - В ночь на 1 декабря в Таджикистан было доставлено дополнительно 698 тыс. 500 доз вакцины «AstraZeneca» для полного охвата населения страны иммунизацией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

«На сегодняшний день в Таджикистан завезено 5 видов вакцин в количестве 6 млн 137 тыс. 700 доз», — сообщили в Минздраве.

Необходимо отметить, что из общего числа населения, которое должно вакцинироваться против инфекционных заболеваний COVID-19, до 30 ноября текущего года в Таджикистане 3 млн 206 тыс. 63 человека (51,8%) получили вакцину против этой инфекции. Также вторую дозу вакцины до указанной даты получили 2 млн 590 тыс. 545 человек (44,5%).

Минздрав отмечает, что одним из основных способов предотвратить заражение коронавирусом является вакцинация. Именно поэтому жителей призывают активнее вакцинироваться.

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