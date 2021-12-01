Тяжелое течение COVID-19 вдвое увеличивает вероятность смерти на следующий год, - исследование

CentralAsia (CA) - Ученые из Флоридского университета пришли к выводу, что у людей, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, вероятность умереть в течение следующего года вдвое выше, чем у тех, кто не болел им или переболел легко. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Frontiers in Medicine.

Исследование основывается на данных электронных медицинских карт и историй 13 тыс. 638 пациентов клиники Флоридского университета, включая пациентов с положительным результатом на COVID-19 и для сравнения с группой пациентов с отрицательным результатом на COVID-19, которые наблюдались в течение 12 месяцев после COVID-19 в одном медицинском учреждении.

Пациенты с положительным результатом на COVID-19 были классифицированы как тяжелые, если они были госпитализированы в течение первых 30 дней с даты их первоначального положительного теста. 12-месячный риск смерти оценивался с помощью нескорректированных регрессий Кокса и регрессий, скорректированных с учетом возраста, пола, расы и сопутствующих заболеваний. Согласно исследованию, 178 человек переболели COVID-19 в тяжелой форме, 246 — в легкой или средней форме, у остальных 13 тыс. 214 человек результаты теста оказались отрицательными.

Авторы исследования изучили случаи смерти среди этих людей: в общей сложности в течение года умерли 2 тыс. 686 человек, причем, по подсчетам ученых, у людей с тяжелым течением COVID-19 вероятность смерти в этот период была вдвое выше в сравнении с остальными пациентами. В случае с людьми старше 65 лет, переболевшими в тяжелой форме, вероятность смерти в сравнении с остальными людьми из той же возрастной группы была еще выше.

В исследовании говорится, что после тяжелых осложнений, COVID может повлиять на некоторые системы органов и сохраниться там в течении многих месяцев. Тяжелые осложнения, как после острого тромбоза, дыхательной недостаточности, а также повреждений сердца и сосудов может увеличить вероятность будущей заболеваемости и смертности у выздоровевших COVID-19 пациентов.

Большинство этих людей умерли не от прямых последствий COVID-19. «Так как теперь мы знаем, что есть существенный риск умереть от того, что можно считать нераспознанным осложнением COVID-19, нам нужно быть еще более внимательными к сокращению числа тяжелых случаев COVID-19», — прокомментировал результаты исследования его руководитель профессор Арч Мэйну.