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Власти Узбекистана рекомендовали населению встречать Новый год в кругу семьи  

CentralAsia (UZ) -  На фоне стремительного распространения в мире штамма коронавируса «омикрон», Минздрав Узбекистана призвал граждан проводить праздничные мероприятия нового 2022 года в кругу семьи.

«На заседании республиканской специальной комиссии в целях сохранения стабильности эпидемиологической ситуации в стране и недопущения проникновения на территорию страны нового штамма коронавируса «омикрон» установили ряд новых правил», - говорится в сообщении Минздрава РУз.

Ранее сообщалось, что Узбекистан с 3 декабря по 10 января закроет авиасообщение для ряда стран Африки из-за штамма «Омикрон».

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