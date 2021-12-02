Мужчину, подозреваемого в мошенничестве, принудительно экстрадировали из США в Монголию

CentralAsia (MNG) - Соединенные Штаты арестовали человека, который неоднократно взламывал интернет-банкинг граждан Монголии, проживающих в Монголии и за рубежом, причинив значительный ущерб.

И он был экстрадирован из США в Монголию.

Он неоднократно атаковал онлайн-банкинг монголов дома и за рубежом, нанося значительный ущерб. По предварительным оценкам, ущерб составит около 100 миллиардов тугриков (примерно $351 тыс.).

Он был объявлен в международный розыск Интерполом уголовной полицией Монголии. И был получен вчера, 1 декабря, из правоохранительных органов США и взят под стражу в СИЗО.

Этот человек прибыл в США в 2018 году и с 2019 года находился под следствием по обвинению в атаке на электронные банковские системы граждан и нанесении значительного ущерба другим.

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