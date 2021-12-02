экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мужчину, подозреваемого в мошенничестве, принудительно экстрадировали из США в Монголию

CentralAsia (MNG) -  Соединенные Штаты арестовали человека, который неоднократно взламывал интернет-банкинг граждан Монголии, проживающих в Монголии и за рубежом, причинив значительный ущерб.

И он был экстрадирован из США в Монголию.

Он неоднократно атаковал онлайн-банкинг монголов дома и за рубежом, нанося значительный ущерб. По предварительным оценкам, ущерб составит около 100 миллиардов тугриков (примерно $351 тыс.).

Он был объявлен в международный розыск Интерполом уголовной полицией Монголии. И был получен вчера, 1 декабря, из правоохранительных органов США и взят под стражу в СИЗО.

Этот человек прибыл в США в 2018 году и с 2019 года находился под следствием по обвинению в атаке на электронные банковские системы граждан и нанесении значительного ущерба другим.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Twitter запретила пользователям публиковать фото или видео с изображением других людей без их разрешения
  • В Монголии от COVID вакцинированы 69,5% населения
  • Власти Узбекистана рекомендовали населению встречать Новый год в кругу семьи  


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com