Индия полностью привержена своевременному завершению проекта НПЗ в Монголии, - президент Ковинд

CentralAsia (MNG) - Председатель парламента Г.Занданшатар находится в Индим с официальным визитом.

Президент Рам Нат Ковинд в среду заявил, что Индия полностью привержена своевременному завершению проекта нефтеперерабатывающего завода в Монголии, поскольку это значительно повысит энергетическую безопасность ее «духовного» соседа.

Приветствуя парламентскую делегацию Монголии в Индии, он сказал, что две страны связывают цивилизационные, исторические, духовные и культурные связи.

«Общие ценности и идеалы демократии и свободы укрепляют наши узы. Будучи «третьим соседом» и «духовным соседом» Монголии, Индия надеется на продолжение сотрудничества для дальнейшего углубления своего стратегического партнерства с Монголией», - сказал президент.

Он выразил уверенность, что этот визит сделает двусторонние отношения Индии и Монголии более динамичными.

Говоря об изменении климата, Ковинд сказал, что влияние изменения климата будет особенно сильным на такие развивающиеся страны, как наша.

«Совершенно необходимо, чтобы мы работали вместе для решения этой общей проблемы», - сказал президент. Он был рад отметить, что Монголия решила присоединиться к Международному солнечному альянсу, говорится в заявлении Раштрапати-Бхаван. (Раштрапати-Бхаван («Президентский дворец», राष्ट्रपति भवन) — официальная резиденция Президента Индии в Нью-Дели).

Говоря о проектах развития, осуществляемых Индией в Монголии, президент также с удовлетворением отметил прогресс в реализации проекта нефтеперерабатывающего завода в Монголии, говорится в сообщении.

Он сказал, что этот проект является символом тесного сотрудничества и стратегического партнерства Индии и Монголии.

«Индия полностью привержена его своевременному завершению, поскольку это значительно повысит энергетическую безопасность Монголии», - добавил Ковинд.

Делегация во главе с Гомбоджавом Заданшатаром, председателем Великого Государственного Хурала Монголии, посетила президента Ковинда в Раштрапати Бхаване. Ковинд сказал, что буддизм - это особая связь между Индией и Монголией. Он отметил, что национальная миссия Индии по рукописям взяла на себя печать монгольских рукописей Ганжуур.

Президент также отметил, что Индия оказывает помощь в оцифровке буддийских рукописей в монастыре Гандантэгчинлэн.

Указывая на сотрудничество между двумя странами в решении проблем, связанных с COVID-19, он сказал, что «мы ценим своевременную и ценную поддержку, оказанную нам во второй волне правительством Монголии».

Ковинд также выразил удовлетворение тем, что Индия может поддержать Монголию поставками вакцин и лекарств.

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