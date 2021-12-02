Монгольская делегация встретилась с вице-президентом Индии и председателем Совета штатов М. Венкайей Найду. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Вице-президент Индии и председатель Раджья сабха (Раджья сабха, или Совет штатов (राज्य सभा) — верхняя палата Парламента Индии.) М. Венкайя Найду приветствовал г-на Гомбожава Занданшатара, председателя Великого Государственного Хурала Монголии и других членов парламентской делегации Монголии.

Приветствуя делегацию, вице-президент Найду поздравил г-на Занданшатара и народ Монголии с празднованием столетия их независимости, а также с 60-летием вступления в ООН.

Вице-президент Найду заявил, что и Индию, и Монголию связывают цивилизационные, исторические, духовные и культурные связи, и Индия полностью привержена дальнейшему углублению своего многостороннего стратегического партнерства с Монголией.

Спикер ВГХ Г.Занданшатар находится с официальным визитом в Республике Индия 1-5 декабря по приглашению спикера верхней палаты Парламента страны (Раджья Сабха) Венкаю Найду и спикера нижней палаты парламента (Лок Сабха) Ом Бирлы.

Обе страны считают, что визит спикера парламента Монголии в Индию важен для углубления стратегического партнерства между двумя странами, дальнейшего укрепления политического доверия и расширения межпарламентских связей.

В рамках визита спикер Г.Занданшатар нанес визит президенту Индии Раму Натху Ковинду и провел встречи со спикерами верхней палаты парламента страны Венкаем Найду и нижней палаты парламента Ом Бирлой.

Он провел переговоры с высокопоставленными представителями правительства Индии о продвижении совместных крупных проектов и программ, реализуемых в области торговли, экономики, культуры, образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Также он обменялся мнениями с соответствующими индийскими официальными лицами о проекте строительства нефтеперерабатывающего завода в Монголии и посетит НПЗ этой страны.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения