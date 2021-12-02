В Монголии доходы горнодобывающего сектора увеличатся с $5,3 млрд до $12,5 млрд

CentralAsia (MNG) - Ожидается, что до 2030 года горнодобывающий сектор Монголии будет быстро расти, особенно в области добычи меди и угля. По данным исследования, проведенного CRU Consulting и посвященного перспективам горнодобывающего сектора Монголии, поскольку инвестиции делаются для увеличения ее мощности, предполагается, что в ближайшие 10 лет два месторождения вырастут в два раза.

В связи с увеличением производства и позитивными ожиданиями в 2020-2030 годах общий доход в горнодобывающем секторе увеличится с 5,3 млрд долларов США до 12,5 млрд долларов США, подчеркивается в исследовании, которое было представлено на состоявшейся дискуссии о создании фонда национального благосостояния в Монголии.

В настоящее время горнодобывающий сектор составляет 22 процента ВВП, 71 процент прямых иностранных инвестиций и 94 процента экспорта Монголии.

По оценкам компании, если ВВП Монголии будет расти на 5 процентов в год, вклад горнодобывающего сектора вырастет с 19,7 процента (по состоянию на 2020 год) до 32,7 процента к 2030 году.

В рамках проводимых работ по созданию суверенного фонда благосостояния компания CRU Consulting предоставляет консультационные услуги по способам эффективного развития фонда по заказу Министерства горнодобывающей и тяжелой промышленности и промышленности при финансировании Всемирного банка.

CRU Group – это частная бизнес-аналитическая компания. Компания специализируется на мировых рынках горнодобывающей промышленности, металлов и удобрений. Он предоставляет консультации, анализ рынка, бизнес-анализ, новости, данные и услуги конференций.

Штаб-квартира CRU находится в центре Лондона. Компания также имеет региональные офисы в:

Пекин – Китай

Шанхай – Китай

Сантьяго – Чили

Мумбаи – Индия

Сингапур

Питтсбург – США

Сидней – Австралия.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения