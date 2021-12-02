Х. Хэрлэн, новый глава УБЖД, имеет ₮2,5 млрд на недвижимости и ₮1,1 млрд сбережений

CentralAsia (MNG) - Генеральный комитет или совет директоров Улан-Баторской железной дороги (УБЖД) собрался, чтобы завершить управление железной дорогой. Х.Хэрлэн, имя которого было упомянуто, был назначен новым руководителем УБЖД.

Улан-Баторская железная дорога (УБЖД) создана 6 июня 1949 года на основе соглашения между правительствами СССР и Монгольской Народной Республики с равным распределением долей в уставном капитале (50% на 50%). До июля 2004 года полномочия акционера от имени РФ осуществляло МПС России, затем – Федеральное агентство железнодорожного транспорта. С декабря 2009 года ОАО «РЖД» вступило в права доверительного управляющего российским пакетом акций. Протяжённость УБЖД составляет 1815 км.

Представляем биографию и отчет о доходах нового главы Улан-Баторской железной дороги.

Х.Хэрлэн родился в 1967 году в аймаке Хэнтий.

1975-1985 гг. Средняя школа города Өндөрхаан аймака Хэнтий

1985-1991 Политехнический институт по специальности «инженер-строитель».

В 1999-2001 годах окончил юридический факультет Гоударственного университета Монголии. Имеет степень магистра технических наук.

Самая последняя декларация об имуществе и доходах, представленная Антикоррупционным агентством в 2020 году:

Собственный доход: 1 миллиард 401 миллион тугриков ($ 492 тыс.)

Квартиры и здания: 2 общественные жилья стоимостью 2 млрд 592 млн тугриков ($ 910 тыс.), 1 офисное здание и 1 автостоянка.

Транспортные средства: Land Rover и Range Rover стоимостью 430 миллионов тугриков ($ 151 тыс.).

Ювелирные изделия, драгоценные вещи исторических исскуств: 425 миллионов тугриков ($ 149 тыс.).

Сбережение: 1 миллиард 182 миллиона тугриков ($ 415 тыс.).

Инвестиции в товарищества и кооперативы компании: ООО «ХТММ», ООО «Герман Цонх»и «Эрдэнэс Таван Толгой»

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