Монголия привержена делу внесения вклада в глобальные усилия по обеспечению мира и устойчивого развития

CentralAsia (MNG) - 30 ноября в Нью-Йорке состоялась 45-я встреча министров иностранных дел «Группы 77 и Китая», на которой виртуально присутствовала и выступила с речами министр иностранных дел Б. Батцэцэг.

Примечательно, что министры Группы 77 собираются онлайн, чтобы обсудить решения и политику и поделиться своим опытом о том, как преодолевать проблемы и реализовывать ЦУР в то время, когда пандемия оказывает разрушительное воздействие на общество и экономику развивающихся стран, подчеркнула г-жа Батцэцэг в ее репликах.

Она также отметила последовательную реализацию правительством Монголии своего документа о долгосрочной политике в области развития «Видение 2050» в соответствии с «Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» и подчеркнула, что меры по восстановлению экономики, политика зеленого развития и вакцинация дают результаты.

В заключение своего выступления г-жа Батцэцэг заявила, что значение «Юг-Юг» и трехстороннего сотрудничества будет продолжать расти в настоящее время, когда угроза пандемии еще не исчезла, и в постэпидемический период, и подтвердила приверженность Монголии вносить свой вклад в глобальные усилия по обеспечению мира, безопасности, экономики и устойчивого развития и тесно сотрудничать с государствами-членами.

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