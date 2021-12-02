Э. Бадар-Ууган, генеральный секретарь НОК Монголии, дал интервью агентству Синьхуа

CentralAsia (MNG) - Китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» взяло интервью у генерального секретаря Монгольского национального олимпийского комитета Э. Бадар-Уугана через его филиал в Улан-Баторе.

Содержание разговора было о предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине.

-Сколько спортсменов Монголия примет участие в зимних Олимпийских играх?

- На данный момент квалификацию прошли два лыжника. Наши фигуристы, лыжники и биатлонисты тренируются на международном уровне и участвуют в турнирах, чтобы набрать очки на Олимпийских играх. Право спортсменов на участие в Олимпиаде будет окончательно оформлено 15 января.

-Сколько чиновников будут сопровождать спортсменов на зимних играх?

- Из-за ситуации пандемии сопровождающие чиновники были исключены из команды из этой Олимпиады. Поэтому в нем в компактном составе примут участие Национальный олимпийский комитет Монголии, представители спортивных объединений, спортсмены, тренеры, врачи и журналисты.

-Лидеры некоторых стран призывают к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр. Как вы в прошлом спортсмен и как генеральный секретарь Монгольского национального олимпийского комитета, какова ваша позиция по этому вопросу?

- В Хартии Международного олимпийского комитета четко сказано, что спорт должен быть свободен от политики. Так что я не считаю правильным бойкотировать Олимпийские игры в любом случае. Мы должны в первую очередь учитывать интересы наших спортсменов, которые пролили драгоценный пот за долгие периоды времени. Все олимпийские комитеты ставят интересы своих спортсменов на первое место. В этом смысле во время недавней эпидемии наша олимпийская семья без перерыва успешно организовала Олимпийские игры в Токио. Зимние Олимпийские игры в этом году пройдут в Пекине в следующем году. Уверен, что наши олимпийские комитеты объединят свои голоса и успешно примут участие в Олимпийских играх.

Энхбатын Бадар-Ууган, (род. 3 июня 1985 года в Улан-Баторе, Монголия) — монгольский боксёр, олимпийский чемпион 2008 года в категории до 54 кг. Один из двух олимпийских чемпионов в истории Монголии (10 днями ранее там же, в Пекине, первое в истории олимпийское золото принёс Монголии дзюдоист Н. Тувшинбаяр).

Серебряный призер чемпионата мира 2007 года в Чикаго. В финале довольно спорно уступил россиянину Сергею Водопьянову всего 2 балла (14-16).

На Олимпийских играх 2008 года стал триумфатором. Золотую медаль в финале оспаривал с кубинцем Янкьель Леоном. Бадар-Ууган уверенно переиграл кубинца (16-5) и стал олимпийским чемпионом, выиграв все 5 боёв на турнире с преимуществом как минимум в 7 ударов.

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