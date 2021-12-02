Первый автомобильный завод в Монголии откроется 6 декабря

CentralAsia (MNG) - Первый филиал первого завода по сборке легковых автомобилей в Монголии будет сдана в эксплуатацию 6 декабря 2021 года.

Два года назад монгольская компания Bars Motors Co., Ltd. открыла завод в Ханчжоу, Китай, мощностью сборки 25 000 автомобилей в год. На этот раз она планирует открыть первый в Монголии интеллектуальный завод по сборке автомобилей на основе технологии блокчейн.

Преимущество этой технологии в том, что автомобиль можно собирать из деталей, импортированных напрямую с немецких и японских заводов. В результате завод запчастей, транспорт, сборочный завод, торговля, автовладелец и регистрация транспортного средства будут связаны друг с другом электронным способом, и ошибок не будет. И еще блокчейн для сертификации соответствия всех компонентов транспортного средства, от проектирования до производства.

Завод будет способен собирать 2 500 автомобилей в год.

С вводом в эксплуатацию завода по сборке автомобилей MOZO, который производится для нужд монгольского народа, теперь автомобили будут производиться в Монголии.

«Автомобиль MOZO прошел испытания в Монголии в течение 3 года и переживает уже третью зиму. За это время автомобиль доказал свою безопасность и комфорт в условиях внедорожного, городского и сурового климата Монголии. Кстати, MOZO – это сокращенное название “Монголын Оюунлаг Зон Олон” или “интеллектуальный народ Монголии”», - говорится в заявлении компании.

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