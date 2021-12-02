экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Талибан призвал Узбекистан вернуть вертолеты, на которых афганские пилоты покинули страну после падения прежнего правительства, - СМИ
Предыстория: Талибан вновь заверил Узбекистан, что не является угрозой для него

CentralAsia (UZ) -  Заместитель главы временного правительства «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар призвал Узбекистан вернуть самолеты и вертолеты, на которых афганские пилоты покинули страну после падения прежнего правительства. Об этом сообщает издание «Афганистан».

Ранее сообщалось, что афганские лётчики угнали 25% авиационной техники страны в Узбекистан и Таджикистан. Об этом говорилось в квартальном отчете генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), который был обнародован 30 октября.

Среди афганцев, которых содержали в лагере в Термезе, 15 лётчиков летали на легких штурмовиках A-29 Super Tucano, 11 лётчиков летали на вертолетах UH-60 Black Hawk, 12 лётчиков летали на вертолетах MD-530 и много лётчиков вертолетов Ми-17.

Все они покинули Афганистан в последние часы до захвата власти талибами. 46 самолётов успели вылететь из аэропортов Мазари-Шарифа и Кабула. Один из них столкнулся с самолётом ВВС Узбекистана.

Позже стало известно, что все афганцы, бежавшие от режима талибов, покинули территорию Узбекистана.

«12-13 сентября все находившиеся на территории Узбекистана афганские граждане были эвакуированы в другую страну», - сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане по одной дозе препарата от коронавируса получили 82% подлежащего вакцинации населения
  • Нацбанк Казахстана выпускает банкноту 20 000 тенге с изображением Назарбаева. Фото
  • Представитель Facebook и посол Узбекистана в США обсудили взаимодействие по предотвращению экстремизма в интернет-пространстве


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com