В Узбекистане сотрудник ДПС использовал свою шапку вместо алкотестера (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 9:36, 02 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В узбекском сегменте социальных сетей распространилось видео, на котором сотрудник ДПС снимает с себя головной убор и просит водителя подуть в него.
По данным ГУБДД Ташкента, инцидент произошел в ноябре текущего года в городе Нукусе (Каракалпакстан). Сотрудник ДПС З.Мамедов, который вел службу около дехканского рынка на улице Е. Алакуз, остановил водителя автомобиля марки «Matiz». Во время беседы сотрудник ДПС снял с себя головной убор и попросил водителя подуть в него, используя вместо алкотестера свою шапку.
Чем закончилась данная проверка водителя, не уточняется. Сообщается, что по данному факту проводится служебная проверка.