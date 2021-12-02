В Узбекистане студентка медтехникума погибла, упав из окна на четвертом этаже общежития

- Узбекистан, происшествия
- 10:37, 02 декабря 2021
- Просмотров: 262
CentralAsia (UZ) - Студентка медицинского техникума в Карши «покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна на четвертом этаже общежития», сообщает Генпрокуратура Узбекистана.
По данным ведомства, трагический инцидент произошел вечером 30 ноября в общежитии техникума общественного здравоохранения имени Абу Али ибн Сино.
20-летняя девушка – студентка второго курса по невыясненным пока причинам выбросилась из окна четвертого этажа и скончалась на месте происшествия.