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В Узбекистане студентка медтехникума погибла, упав из окна на четвертом этаже общежития

CentralAsia (UZ) -  Студентка медицинского техникума в Карши «покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна на четвертом этаже общежития», сообщает Генпрокуратура Узбекистана.

По данным ведомства, трагический инцидент произошел вечером 30 ноября в общежитии техникума общественного здравоохранения имени Абу Али ибн Сино.

20-летняя девушка – студентка второго курса по невыясненным пока причинам выбросилась из окна четвертого этажа и скончалась на месте происшествия.

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