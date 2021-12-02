Модели автомобилей, которые предпочитают чиновники Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В последние дни одной из самых обсуждаемых тем является тема служебных автомобилей чиновников. Проект "Sarpa" рассказал о моделях автомобилей узбекских высокопоставленных лиц.

Как сообщается, в Узбекистане среди высокопоставленных лиц нет ни одного чиновника, который ездит на отечественном авто. Они больше всего предпочитают немецкие автомобили.

Ниже приводятся модели автомобилей чиновников Узбекистана:

Министр по поддержке махалли и семьи — Merсedes Benz E-450 2020 года выпуска.

Министр здравоохранения — Cadillac 2016 года выпуска.

Глава (хоким) Ташкентской области — Merсedes Benz S-450 4MATIC, Merсedes Benz S-450L 4MATIC и Toyota Land Cruiser.

Министр финансов — Merсedes Benz S-450 2018 года выпуска.

Глава государственного комитета по статистике — Merсedes Benz S-350 2010 года выпуска.

Президент Академии наук — Cadillac XTS 2016 года выпуска.

Министр занятости и трудовых отношений — Merсedes Benz.

В проекте отметили, что информация собрана на основании портала открытых данных.

Ранее сообщалось, что жительница Ташкента подарила хокимияту столицы Benz S500.