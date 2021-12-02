Монгольский природный газ может помочь Китаю в энергетике

CentralAsia (MNG) - Отключение электроэнергии в Китае снова привлекло внимание к национальной электросети, насыщенной углем, поскольку страна планирует отказаться от угля в рамках своего обязательства по сокращению выбросов.

Дефицит показывает, с какими трудностями сталкивается Китай в обеспечении энергетической безопасности своего огромного населения, а также показывает зависимость Пекина от морского угля и сжиженного природного газа (СПГ), которые китайское руководство стремится исправить.

Одно из решений могло лежать прямо через монгольскую границу. Elixir Energy, компания по разведке и разработке газа, зарегистрированная в Австралии, считает, что под Южным Гоби могут находиться гигантские запасы природного газа (в виде метана из угольных пластов), и теперь является одной из нескольких австралийских компаний, которые ищут в этом районе.

«Мы сосредоточены исключительно на Монголии», - сказал Mongolia Weekly генеральный директор Elixir Energy Нил Янг. «Мы начали разведку в 2019 году и впервые обнаружили газ в Монголии в начале 2020 года, когда пандемия начиналась, и нам удалось привлечь капитал для проведения дополнительных работ по разведке и оценке с целью создания крупного ресурса на месторождении. граница крупнейшего в мире государства-импортера энергоресурсов — Китая».

Янг впервые приехал в Монголию в 2011 году и имеет опыт работы с проектами по добыче газа из угольных пластов в Квинсленде, Австралия, которые сейчас поставляют газ в Восточную Азию, включая Китай.

«Я понял, что если вы можете брать газ из угольных пластов Квинсленда, сжижать его, отправлять в Китай и зарабатывать деньги, надеюсь, вы можете сделать то же самое в Монголии без высоких затрат на транспортировку и процесс сжижения», - объясняет он. «Однако потребовались годы работы с правительством Монголии, прежде чем мы получили первый контракт. Теперь есть две другие компании, зарегистрированные на ASX, которые рассматривают аналогичные проекты».

Может показаться странным, что огромные запасы неиспользованного природного газа все еще можно найти так близко к крупнейшему в мире энергетическому рынку, но на самом деле историческое единство Монголии с Советским Союзом, сложная местная геология и низкий спрос со стороны Китая в конце 20-го века на самом деле препятствовали разведке и разработке.

«У СССР были почти бесконечные собственные запасы нефти и газа», - говорит Янг. «Монголия была крошечной экономикой, которой не нужен был собственный газ, а в 1990 году Китай все еще экспортировал энергию, а не импортировал ее. Это, очевидно, существенно изменилось».

Закон Монголии о нефти был обновлен в 2014 году, чтобы ввести новые налоговые правила для таких ресурсов, как метан из угольных пластов, которые после задержки стали свидетелями роста спроса на монгольский газ.

«Регулирующим органам стало легче иметь дело с дополнительными лицензиями аналогичных типов», - говорит Янг. «Всегда труднее быть первым».

Очевидно, что привлекательность заключается в потенциальной конкурентоспособности монгольского газа на китайском рынке, учитывая близость к крупным китайским городам на восточном побережье и газотранспортной инфраструктуре страны. Стратегия Elixir Energy как газового разведчика состоит в том, чтобы составить карту и разработать проект Южный Гоби (называемый Номгон IX) до такой степени, чтобы в него вмешалась крупная энергетическая компания с огромными капитальными ресурсами, необходимыми для строительства трубопроводов в Китай.

«Местоположение важно для газа по сравнению с другими товарами», - говорит Янг. «Перемещение газа стоит дорого. В долгосрочной перспективе газ, доставляемый в Восточную Азию по морю, будет намного дороже, чем транспортировка газа из Монголии по трубопроводу. Вы получите лучшую рентабельность.

«Таким образом, наша работа состоит в том, чтобы потратить от пяти до десяти лет на изучение и оценку ресурса, но для ресурсной отрасли оптимально, когда более крупная и другая сторона может разрабатывать актив после этого».

Янг оптимистично настроен в отношении того, что такой проект, как Номгон, привлечет достаточно инвестиций, чтобы Монголия могла экспортировать собственный газ в Китай. Это, в свою очередь, могло бы даже субсидировать более значительную роль газа в собственной национальной энергосистеме Монголии.

«Такой экспортный проект может легко привлечь достаточно капитала», - говорит он. «Если бы я был правительством Монголии, я бы увидел в этом лучший способ субсидировать внутренний спрос».

автор: Юэн Левик

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Mongolia Weekly

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