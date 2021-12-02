Инфекционист из ЮАР озвучил симптомы штамма «омикрон»

CentralAsia (CA) - Врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй рассказал телеканалу NBC New York о симптомах у заразившихся омикрон-штаммом коронавируса.

По его словам, наблюдается резкое увеличение числа случаев COVID-19 в ЮАР, связанное с новым штаммом коронавируса, но заболевание пока что проявляется в легкой форме.

«За последние 10 дней мы наблюдаем резкое увеличение числа случаев заболевания. До сих пор это были в основном очень легкие случаи, у пациентов были симптомы, похожие на грипп: сухой кашель, лихорадка, ночная потливость, сильные боли в теле», - рассказал доктор.

Пиллэй отметил, что большинство пациентов лечились на дому. Вакцинированные люди, как правило, переносят болезнь гораздо лучше. Врачи пока не наблюдают значительного роста числа госпитализаций, отметил он. «Но это еще только начало. Госпитализация часто наступает через несколько дней после увеличения числа подтвержденных случаев», - пояснил он.

Ранее врач из ЮАР Анжелик Кутзее рассказала, что признаки омикрон-штамма на начальном этапе отличаются от обычных симптомов коронавируса. По ее словам, у пациентов наблюдается «сильное чувство усталости». При этом ни у кого из заболевших не наблюдалось потери вкуса или обоняния.

Между тем новый вариант коронавируса обнаружен как минимум в 23 странах, и их число, вероятно, будет расти.

Омикрон-штамм стал распространяться по миру более чем за неделю до того, как его обнаружили ученые в ЮАР. С тех пор все больше стран ввели запрет на поездки в южную Африку.

Тем не менее ВОЗ считает, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение коронавируса.

При этом есть опасения, что новый штамм может противостоять существующим вакцинам. Накануне в их эффективности против омикрона усомнился гендиректор Moderna Стефан Бансель. По его словам, на создание новых вакцин понадобится несколько месяцев.