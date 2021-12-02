Депутат парламента Монголии назначен членом Совета International IDEA

CentralAsia (MNG) - 1 декабря 2021 года Совет государств-членов International IDEA назначил пять новых членов в Совет консультантов Института на трехлетний срок с января 2022 года по декабрь 2024 года.

Международная IDEA рада приветствовать новых членов Совета в Институте и надеется на тесное сотрудничество с ними в ближайшие годы. С 1 января 2022 года в Совет консультантов International IDEA войдут:

Г-н Цогтбаатар Дамдин является одновременно дипломатом и членом парламента Монголии, имея с собой богатый опыт в дипломатии, политике и законодательстве. Г-н Цогтбаатар также занимал пост министра иностранных дел Монголии в период с 2017 по 2020 год. Кроме того, он занимал должности министра строительства и городского развития и министра природы, окружающей среды и туризма.

Г-жа Изабель Анинат из Чили является деканом юридического факультета Университета Адольфо Ибаньеса. Ее исследования сосредоточены на вопросах демократии и прав человека, а также на вопросах, связанных с развитием и миграцией. Помимо своей академической карьеры, г-жа Анинат является членом нескольких советов и была выбрана El Mercurio в качестве одной из 100 лучших женщин-лидеров Чили в 2018 и 2019 годах.

Г-н Хусейн аль-Тай, родом из Ирака, является членом парламента Финляндии с 2019 года. Г-н аль-Тай имеет большой опыт работы в области миростроительства, посредничества и переговоров. До своей нынешней должности депутата г-н аль-Таи работал советником и руководителем программы по Ираку в CMI — Martti Ahtisaari Peace Foundation.

Г-н Сунил Арора был главным избирательным комиссаром Индии в период с 2018 по 21 год. Г-н Арора обладает обширным опытом в вопросах, связанных с управлением выборами, и работал председателем Ассоциации мировых избирательных органов. Как бывший государственный служащий, г-н Арора также обладает многолетним опытом руководства в области управления и реформы политики.

Г-жа Линдлин Мома — юрист по правам человека и экологический активист из Камеруна. В настоящее время она работает директором по глобальной адвокации движения Лаудато Си. Г-жа Мома более 20 лет занимается вопросами прав человека и нарушений экологических прав в Африке, занимая различные руководящие должности в таких организациях, как Greenpeace, WaterAid и ActionAid.

Новые члены присоединятся к нынешним членам Совета консультантов, в которые входят нынешний заместитель председателя Совета г-жа Лаура Чинчилла, профессор Ева Мария Белсер, д-р Адам Боднар, г-жа Николь Гудман, г-н Самсон Итодо, г-н Селсо Лафер, г-н Кристиан. Леффлер, д-р Джулия Лейнингер и г-жа Маришка ван Бейнум.

Международный институт демократии и содействия выборам (МИДСВ, англ. International IDEA) — созданная в 1995 году межправительственная организация, государства-члены которой представляют все континенты.

Цель IDEA — помогать совершенствованию моделей основных демократических институтов и процессов путём совершенствования знаний и понимания проблем, обусловливающих демократический прогресс. Институт сводит людей, занимающихся анализом и мониторингом демократических тенденций, с теми, кто непосредственно вовлечён в политические реформы или содействует демократии в своих странах и за рубежом. IDEA работает как с новыми демократическими странами, так и со странами, где демократия прочно утвердилась, помогая развитию демократических институтов и демократической культуре. IDEA осуществляет свою деятельность на международном, региональном и национальном уровнях, работая в сотрудничестве с рядом институтов.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения