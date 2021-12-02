Ташкент вновь вошел в тройку самых дешевых для проживания городов мира - рейтинг

- Узбекистан, общество
- 10:49, 02 декабря 2021
- Просмотров: 956
CentralAsia (UZ) - Ташкент занял третье место в рейтинге самых дешевых городов для проживания. Об этом сообщается в ежегодном исследовании британской организации The Economist Intelligence Unit.
Всего в исследовании участвовали 173 города. Аналитики изучили данные о стоимости 50 тыс. товаров и услуг, учитывая цены на продукты питания, алкоголь, коммунальные услуги, табак, одежду, транспорт и другие товары.
Самыми дешевыми городами для проживания стали Дамаск и Триполи.
Возглавил рейтинг самых дорогих городов Тель-Авив. Далее идут Париж, Сингапур, Цюрих и Гонконг.
В рейтинге The Economist Intelligence Unit прошлого года Ташкент и Дамаск также были в первой тройке лидеров. А самыми дорогими были признаны Цюрих, Париж и Гонконг.