Ташкент вновь вошел в тройку самых дешевых для проживания городов мира - рейтинг

CentralAsia (UZ) - Ташкент занял третье место в рейтинге самых дешевых городов для проживания. Об этом сообщается в ежегодном исследовании британской организации The Economist Intelligence Unit.

Всего в исследовании участвовали 173 города. Аналитики изучили данные о стоимости 50 тыс. товаров и услуг, учитывая цены на продукты питания, алкоголь, коммунальные услуги, табак, одежду, транспорт и другие товары.

Самыми дешевыми городами для проживания стали Дамаск и Триполи.

Возглавил рейтинг самых дорогих городов Тель-Авив. Далее идут Париж, Сингапур, Цюрих и Гонконг.

В рейтинге The Economist Intelligence Unit прошлого года Ташкент и Дамаск также были в первой тройке лидеров. А самыми дорогими были признаны Цюрих, Париж и Гонконг.