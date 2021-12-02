экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ташкент вновь вошел в тройку самых дешевых для проживания городов мира - рейтинг

CentralAsia (UZ) -  Ташкент занял третье место в рейтинге самых дешевых городов для проживания. Об этом сообщается в ежегодном исследовании британской организации The Economist Intelligence Unit.

Всего в исследовании участвовали 173 города. Аналитики изучили данные о стоимости 50 тыс. товаров и услуг, учитывая цены на продукты питания, алкоголь, коммунальные услуги, табак, одежду, транспорт и другие товары.

Самыми дешевыми городами для проживания стали Дамаск и Триполи.

Возглавил рейтинг самых дорогих городов Тель-Авив. Далее идут Париж, Сингапур, Цюрих и Гонконг.

В рейтинге The Economist Intelligence Unit прошлого года Ташкент и Дамаск также были в первой тройке лидеров. А самыми дорогими были признаны Цюрих, Париж и Гонконг.

print
  • Главный инфекционист США сообщил о сопротивляемости «омикрона» вакцинам
  • В России за сутки выявлено 32 837 случаев коронавируса
  • Мужчину, подозреваемого в мошенничестве, принудительно экстрадировали из США в Монголию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com