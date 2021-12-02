В Узбекистане за сутки выявлено 209 новых случаев COVID-19

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CentralAsia (UZ) - В среду, 1 декабря, общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 193 633. В течение прошедших суток зафиксированы 209 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1409 летальных исходов).

За день выздоровели 277 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 190 305).

На лечении находятся 1 919 больных коронавирусом.