В Казахстане за сутки выявлено 753 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 130;
- Карагандинская область — 105;
- Павлодарская область — 91;
- Костанайская область — 89;
- Северо-Казахстанская область — 82;
- Акмолинская область — 63;
- город Алматы — 60;
- Восточно-Казахстанская область — 40;
- Алматинская область — 23;
- Западно-Казахстанская область — 19;
- Кызылординская область — 11;
- Атырауская область — 8;
- Жамбылская область — 8;
- Актюбинская область — 7;
- город Шымкент — 6;
- Туркестанская область — 6;
- Мангистауская область — 5.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 973 тыс. 045 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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