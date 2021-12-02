В Казахстане за сутки выявлено 753 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 130;

- Карагандинская область — 105;

- Павлодарская область — 91;

- Костанайская область — 89;

- Северо-Казахстанская область — 82;

- Акмолинская область — 63;

- город Алматы — 60;

- Восточно-Казахстанская область — 40;

- Алматинская область — 23;

- Западно-Казахстанская область — 19;

- Кызылординская область — 11;

- Атырауская область — 8;

- Жамбылская область — 8;

- Актюбинская область — 7;

- город Шымкент — 6;

- Туркестанская область — 6;

- Мангистауская область — 5.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 973 тыс. 045 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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