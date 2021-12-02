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Узбекистан импортировал в ноябре мяса на 3 тысячи тонн больше

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан увеличил импорт мяса в страну. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт увеличился на 7,3 тысячи тонн, по сравнению с октябрем - на 3 тысячи тонн.

По данным Государственного комитета статистики республики, за десять месяцев этого года Узбекистан импортировал из-за рубежа 23,9 тысячи тонн мяса.

Наибольшее количество мяса было завезено из Беларуси (16,2 тысяч тонн), Казахстана (3,5 тысячи тонн) и Украины (2,3 тысячи тонн).

Из России и Молдовы было импортировано по 600 тонн.

За полгода в Узбекистане было произведено 119 тысяч тонн мяса. Наибольшая доля в общем объеме производства мяса пришлась на Ташкентскую область (12,3%).

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