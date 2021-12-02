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В Ташкенте установили новогоднюю елку (видео)

CentralAsia (UZ) -  В преддверии Нового года в парке Tashkent City в столице Узбекистана установлена елка. В настоящее время идет подготовка к новогодней продуктовой ярмарке.

Ярмарка продлится три недели – с 10 по 31 декабря. В эти дни здесь будет представлено более 10 000 компаний и предприятий, благодаря чему представители индустрии смогут познакомить посетителей со своей продукцией. По прогнозам организаторов, парк в эти дни посетит более миллиона гостей.

Парк Tashkent City - сама масштабная парковая зона в Узбекистане на площади 18 га.

Главная же ёлка страны традиционно устанавливается к середине декабря на улице Истиклол в районе Национальной библиотеки имени Алишера Навои. Высота главной ёлки страны в 2020 Новом году составляла 36 метров. Ёлка вошла в тройку самых высоких новогодних красавиц СНГ.

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