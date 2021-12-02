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В Ташкенте задержаны студенты престижных вузов, торговавшие синтетическими наркотиками

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте во время специальной операции пресечена деятельность организованной преступной группы, занимающейся торговлей синтетических наркотических средств через интернет. Об этом сообщили представители СГБ РУз в эфире телеканала «Узбекистан 24».

Задержанными было налажено производство мефедрона в условиях подпольной лаборатории в трех арендованных квартирах в столице, говорится в сообщении.

В квартирах обнаружены синтетические наркотики Мефедрон весом 892 гр, 45 граммов препарата Альфа ПВП, а также 360 литров ядовитых химических веществ.

Изъяты все незаконно полученные наркотические вещества, а также у нарушителей конфисковано 113 770 тысяч долларов в виде биткоинов. Возраст членов преступной группы не превышает 30 лет, все они родились в период с 1992 по 2000 год. Трое из низ являются студентами престижных вузов в столице и за рубежом.

В настоящее время ведётся расследование по данному делу.

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