Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов в Беларуси

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что не исключено проведение досрочных президентских выборов после принятия обновленной Конституции республики.

В Беларуси готовится проект поправок к основному закону, референдум по этому вопросу состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед ним будет еще публичное обсуждение.

«Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы... На основании, что президент так решит, или в переходных положениях Конституции будут закреплены иные сроки выборов», — сказал Лукашенко.

При этом он усомнился в возможности того, что президентские выборы состоятся уже следующим летом. «Нет. Нет, это будет видно. Нам до президентских выборов три года примерно, — четыре», — напомнил белорусский лидер.

В целом он сказал, что после принятия на референдуме обновленной Конституции в последующем должны будут состояться выборы всех органов власти, включая Всебелорусское народное собрание, конституционный статус которого планируется закрепить в новом основном законе страны.

Согласно календарю на сайте ЦИК Беларуси, следующие выборы президента должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.