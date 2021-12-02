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Объем торговли Таджикистана со странами СНГ увеличился на 26,4%

CentralAsia (TJ) -  Объем товарооборота Таджикистана со странами СНГ по итогам десяти месяцев текущего года увеличился на 26,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По данным министерства экономического развития и торговли страны, всего товарооборот между Таджикистаном и странами Содружества Независимых Государств за этот период составил более $2,4 млрд, то есть на страны СНГ приходится 47,9% от общего объема торгового оборота страны.

Плюсовой рост торговли наблюдается только с семью странами Содружества, в том числе Туркменией (2,4 раза) и Казахстаном (31,2%) и Узбекистаном (29,9%). С остальными странами СНГ товарооборот за этот период оказался в минусе.

По данным Агентства по статистике Таджикистана, основными торговыми партнерами со странами СНГ оказались Россия, Казахстан и Узбекистан. Сумма торговли с Россией по итогам десяти месяцев этого года составила свыше $1 млрд, с Казахстаном – более $936,4 млн, и с Узбекистаном – свыше $354 млн.

Отмечается, что торговый баланс со странами СНГ оказался отрицательным и импорт товаров почти в 5 раз превысил показатели экспорта. Всего в эти страны экспортировано товаров на сумму более $433,7 млн, а импортировано почти на $2 млрд.

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