ЕАБР профинансирует строительство автодороги «Европа — Западный Китай»

CentralAsia (CA) - Евразийский банк развития (ЕАБР) в рамках строительства международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» готов выступить в качестве кредитора и организатора финансирования автомобильной дороги «Меридиан», сообщается на сайте организации.

Меморандум об этом в ходе Евразийского конгресса подписали председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов и председатель совета директоров Акционерного общества «Русская Холдинговая Компания» (АО «РХК») Александр Рязанов.

Автомобильная дорога «Меридиан» является частью транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Трасса планируется в обход крупных городов и должна пройти по территории 8 субъектов России: от автомобильного пункта пропуска «Красная Горка» на границе с Беларусью в Смоленской области до МАПП «Маштаково» и «Сагарчин» в Оренбургской области, Россия.

Протяженность трассы по территории России составит от 1 тыс. 300 до 2 тыс. 021 км. В рамках трассы предусмотрено сооружение порядка 770 шт. искусственных сооружений.

Потенциальный среднегодовой объем грузов, перевозимых по трассе к 2035 году, по разным оценкам, составит от 6,1 до 11,5 млн тонн, из которых порядка 11% транзитные грузы, прогнозный объем автомобильного трафика — до 12 тыс. авто в сутки.

АО «Русская Холдинговая Компания» является инициатором проекта «Меридиан». Компании принадлежит 80% коридора трассы, она осуществляет инженерные изыскания по проекту и проектные работы.

«Евразийские транспортные коридоры — приоритет в нашей работе, закрепленный в обновленной стратегии ЕАБР. «Европа — Западный Китай» — один из мегапроектов в области транспортно-логистической инфраструктуры. Эта транспортная артерия строится отдельными участками, и на ее реализацию уйдет еще не один год, зато в итоге несколько стран получат колоссальное логистическое преимущество, единый маршрут, который разом увеличит транзитный потенциал евразийского пространства.

ЕАБР участвует в финансировании строительства обхода города Тольятти, Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги, Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Теперь начинаем работу и над альтернативными участками трансконтинентального маршрута», — заявил Подгузов.