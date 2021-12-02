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В России оценили перспективы возвращения Узбекистана в ОДКБ
Постпред Агасандян
Постпред Агасандян

CentralAsia (UZ) -  РФ будет приветствовать любые возможные шаги Узбекистана по возвращению в Организацию договора о коллективной безопасности. Об этом заявил посол по особым поручениям, постпред РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян.

Узбекистан в декабре 2012 года приостановил свое участие в ОДКБ. Сейчас в организацию входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Ранее министр иностранных дел РУз Абдулазиз Камилов заявлял, что власти Узбекистана не видят необходимости в настоящий момент возвращаться в ОДКБ, считают важной задачей отражать совместно с Россией и странами Центральной Азии точечные террористические угрозы.

«Мы с уважением относимся к суверенному выбору Узбекистана относительно параметров и модели взаимодействия с ОДКБ и ее государствами-членами. Несмотря на то, что Ташкент приостановил свое членство в Организации в 2012 году, исходим из важности уплотнения взаимовыгодных контактов и в целом полезной координации действий с ним, в том числе в контексте сложной ситуации в Афганистане. Узбекистан остается нашим хорошим и надежным партнером, дружественной для государств-членов ОДКБ страной», - сказал Агасандян.

Он отметил, что «подтверждением такого принципиального подхода стало приглашение президенту Мирзиёеву принять участие во внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ 23 августа, на которое он с благодарностью откликнулся».

«Не вызывает сомнений, что любые возможные шаги Ташкента навстречу нашей организации, в том числе по восстановлению полноправного членства в ней, мы будем только приветствовать», - добавил дипломат.

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