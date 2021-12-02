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В Узбекистане максимальный срок за взяточничество предложили увеличить до 20 лет

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане предложили резко усилить ответственность за коррупционные преступления.

В Законодательную палату Узбекистана внесён проект закона об усилении уголовной ответственности за коррупционные преступления. Об этом в своём Telegram-канале сообщил директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов.

В законопроекте даётся конкретное определение понятию «коррупционные преступления», в эту категорию вносятся 15 видов преступлений. Кроме того, планируется «серьёзно ужесточить» наказание за коррупционные преступления, отметил он.

Теперь за преступление в виде грабежа или мошенничества путем присвоения или злоупотребления служебным положением предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет (ранее - до 5 лет), — сообщил Акмал Бурханов.

За получение и дачу взятки, а также посредничество во взяточничестве предлагается лишать свободы сроком до 20 лет. Сейчас максимальный срок лишения свободы за такие преступления — 15 лет.

Наиболее важно то, что также вносится ряд других соответствующих изменений и дополнений, предусматривающих, чтобы виновные в преступлениях со взяточничеством не должны быть освобождены условно-досрочно и наказание не должно быть заменено более мягким приговором, - добавил Бурханов.

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