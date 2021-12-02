Гражданин Франции намеревался через Узбекистан перебраться в Афганистан

- Узбекистан, происшествия
- 16:32, 02 декабря 2021
- Просмотров: 413
CentralAsia (UZ) - По данным пресс-службы УВД Сурхандарьинской области, 26 ноября в 19:00 сотрудники пограничной службы совместно с оперативными сотрудниками войсковой части пограничных войск региона задержали на территории Термезского района гражданина Франции Т.М.
Как сообщили в ведомстве, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу по железнодорожным путям с целью перехода на территорию Афганистана.
В ходе досмотра в рюкзаке иностранного гражданина было обнаружено и изъято в качестве вещественных доказательств 26 таблеток психотропного препарата «Topalgic 50 mg tramadol».
В настоящее время по данному факту сотрудниками регионального таможенного управления проводится проверка.