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Гражданин Франции намеревался через Узбекистан перебраться в Афганистан

CentralAsia (UZ) -  По данным пресс-службы УВД Сурхандарьинской области, 26 ноября в 19:00 сотрудники пограничной службы совместно с оперативными сотрудниками войсковой части пограничных войск региона задержали на территории Термезского района гражданина Франции Т.М.

Как сообщили в ведомстве, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу по железнодорожным путям с целью перехода на территорию Афганистана.

В ходе досмотра в рюкзаке иностранного гражданина было обнаружено и изъято в качестве вещественных доказательств 26 таблеток психотропного препарата «Topalgic 50 mg tramadol».

В настоящее время по данному факту сотрудниками регионального таможенного управления проводится проверка.

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