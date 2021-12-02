В России за сутки от коронавируса скончался 1221 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 1221 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 92 и Санкт-Петербурге — 57.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 277 тыс. 640 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,7 млн, из них выздоровели — 8,4 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 731 тыс. 397 пациентов.