В Казахстане приняли закон об амнистии в честь 30-летия независимости

CentralAsia (KZ) - Сенат принял закон «Об амнистии в связи с 30-летием независимости Казахстана». Ожидается, что на свободу выйдет около тысячи человек, передает Tengrinews.kz.

По словам главы МВД Ерлана Тургумбаева, по некоторым статьям Уголовного кодекса осужденным будет сокращена неотбытая часть наказания либо их снимут с пробационного учета, а производства по уголовным делам небольшой тяжести будут прекращены.

«Проект закона разработан согласно поручению главы государства. Законопроект направлен на освобождение от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Особое внимание уделяется социально уязвимой категории граждан - ветеранам, несовершеннолетним, гражданам преклонного возраста, инвалидам I-II групп и другим лицам, не представляющим серьезную угрозу безопасности граждан и государства. Отдельной статьей законопроекта конкретизирован перечень лиц, совершивших преступления, на которые амнистия не будет распространяться», - сообщил министр на заседании Сената.

По его словам, в 80 учреждениях УИС (64 колонии и 16 СИЗО) содержатся более 34 тыс. лиц. При этом 93% отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, а порядка 45% ранее уже привлекались к уголовной ответственности. На учете службы пробации в стране состоят 32 тыс. человек.

«По предварительным расчетам, под действие амнистии попадут свыше 14 тыс. человек, из исправительных учреждений выйдут на свободу около одной тысячи лиц, 3,8 тыс. человек будут сняты с учета служб пробации. Дифференцированное сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 9 тыс. осужденных. В-третьих, при этом будут сокращены более 5 тыс. уголовных дел по амнистии. По ним 1,6 тыс. лиц будут освобождены от уголовной ответственности по решению следственных органов, к остальным лицам судами будут применены нормы сокращения срока наказания и освобождения», - добавил Тургумбаев.

Кто попадет под амнистию в Казахстане в честь 30-летия независимости

Рассчитывать на амнистию не смогут осужденные, совершившие террористические и экстремистские преступления.

Закон направят на подпись президенту. Применение амнистии произойдет в течение 6 месяцев со дня введения его в действие. Кроме того, в законе прописано, что правительство и акиматы окажут социальную помощь амнистированным, в том числе по трудоустройству и лечению. Как подчеркнул спикер Сената Маулен Ашимбаев, это будет девятая амнистия за историю независимости Казахстана.

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