Министр культуры Чечни совершила паломничество в святые места Узбекистана

Айшат Кадырова

CentralAsia (UZ) - Министр культуры Чечни Айшат Кадырова посетила Бухару, где она совершила паломничество вместе с муфтием республики Салах-Хаджи Межиевым в святые места. Об этом сообщило ИА "Грозный-информ".

"Священная Бухара долгое время была одним из центров мусульманской религии. Здесь учились выдающиеся религиозные деятели многих стран, в том числе и мой дедушка - первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров", - сказала она.

Городу Бухара 2500 лет, через него пролегал Великий шелковый путь.

«Когда гуляешь по городу и рассматриваешь здания, мечети, базары, медресы, можно почувствовать всю эту историю, которая здесь повсюду», - поделилась А. Кадырова.

Также министр нанесла визит в мастерские, где изготавливают бумагу и ткут ковры. Айшат Кадырова смогла лично принять участие в процессе, поработав на станке, на котором ткут ковёр.