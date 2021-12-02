Иран обогащает уран на фоне ядерных переговоров — МАГАТЭ

CentralAsia (CA) - Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждают, что Иран расширяет свои возможности по обогащению урана в нарушение ядерной сделки 2015 года, передает Deutsche Welle.

Согласно данным издания, накануне следователи МАГАТЭ посетили подземный ядерный объект Ирана Фордо. Там они пришли к выводу, что были предприняты шаги по обогащению урана до 20% с помощью высокоэффективных центрифуг.

В портале Axios сообщили, что Израиль поделился с США и европейскими странами разведывательными данными, которые указывают на то, что Иран движется в направлении обогащения урана до 90% чистоты. Это уровень, необходимый для создания ядерного оружия.

Между тем власти Ирана подтвердили, что в Фордо началось обогащение 20% урана. Постоянное представительство Тегерана при ООН заявило, что отчет МАГАТЭ был «обычным обновлением». Исполнительный директор иранской миссии МАГАТЭ в Вене Мохаммед-Реза Галеби заявил, что обогащение служит исключительно мирным целям.

Ядерное соглашение, известное также, как Совместный всеобъемлющий план действий, было подписано в 2015 году между Ираном и постоянными членами СБ ООН (США, Россией, Китаем, Великобританией и Францией), а также Германией. Согласно документу Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями.

После того как США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки, Иран приостановил свои обязательства по сделке. Президент США Джо Байден, придя к власти, заявил о готовности при определенных условиях вернуться в СВПД.