Google представила новое обновление Android

CentralAsia (CA) - Корпорация Google анонсировала обновления операционной системы Android, которые станут доступны к концу 2021 года. Об этом сообщается в блоге Google.

Сообщается, что пользователи получат новые виджеты для трех приложений: Google Play Books - можно будет отслеживать прогресс чтения и сразу переходить в библиотеку, YouTube Music - новые элементы управления воспроизведением и отображение недавно воспроизведенных треков, Google Photos People & Pets - возможность сделать на главном экране галерею с любимыми фото.

В приложении Google Фото появится возможность управлять сериями фотографий: переименовывать их, персонализировать и удалять отдельные файлы из сетки фотографий.

В приложении Android Auto появится функция «умного ответа», чтобы быстрее отвечать на текстовые сообщения. Для включения музыки достаточно одного касания к главному экрану, а также сейчас разрабатывается функция голосового поиска треков. Кроме того, частично введена возможность использования смартфонов Android для блокировки, разблокировки и даже запуска авто.

Также для усиления конфиденциальности смартфоны Android начнут автоматически сбрасывать разрешения для приложений, которыми владельцы гаджетов не пользуются долгое время. Это делают, чтобы обезопасить пользователей от сбора данных.

В анонсе говорится, что пользователи смогут «скрещивать» эмодзи для формирования необходимой эмоции. Например, можно ввести эмодзи собачки и эмодзи грустного лица - и Google-клавиатура предложит вам грустную собачку.

Инструмент для планирования семейных дел Family Bell позволит получать напоминания о запланированных встречах.