В Узбекистане разрешили использовать дроны в сельском хозяйстве

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в сельском хозяйстве теперь можно использовать дроны до 100 кг, сообщает «Норма».

Правительство Узбекистана приняло постановление от 29 ноября текущего года, которым в Положении о порядке эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в гражданской и государственной авиации изменено требование к беспилотным летательным аппаратам.

Согласно документу, они должны иметь максимальную взлетную массу не более 25 кг, за исключением беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для агротехнических мероприятий в сельском хозяйстве, максимальная взлетная масса которых не должна превышать 100 кг.

Документ вступил в силу 30.11.2021 г.

В 2017 году в Узбекистане вступили в силу поправки в УК, устанавливающие наказание за незаконное использование беспилотников при повтором нарушении – от исправительных работ на два года до лишения свободы сроком от семи до десяти лет (в случае человеческих жертв).

В Узбекистане с 1 января 2015 года был введен запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов (самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата не более двух тонн). До введения запрета данные типы беспилотников широко использовались в республике при создании кино- и видеопродукции, а также для защиты частной собственности.

Гражданам разрешено использовать игрушечную модель воздушного судна. Это летательный аппарат весом не более 250 граммов, не оборудованный фото и видеоаппаратурой и не имеющий функции автономного управления полетом. Для его использования не требуется разрешения. Однако осуществлять полет необходимо на высоте не выше 50 метров и не ближе 150 метров к аэродрому.