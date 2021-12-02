Афганской экономике предрекли ущерб в $1 млрд из-за дискриминации женщин

CentralAsia (CA) - Запрет радикального движения «Талибан», захватившего власть в Афганистане, на работу женщин может обойтись стране в сумму до $1 млрд или в 5% ВВП. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на отчет ООН.

Женщины составляют 20% рабочей силы Афганистана, указывается в документе ООН. Если они не смогут работать, это нанесет дополнительный ущерб экономике государства, которая находится в тяжелом положении из-за инфляции и нехватки наличных денег.

«Я хочу сказать, что не может быть полного восстановления экономики без участия в ней женщин. Наши исследования показывают, что вклад образованных женщин в производительность труда выше, чем вклад мужчин с таким же уровнем образования», — сказал постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Афганистане Абдалла Аль-Дардари.

В ООН утверждают, что в течение года ВВП Афганистана может уменьшиться на 20%. В последующем эти цифры могут достигнуть 30%.

В докладе также отмечается, что экономический эффект от образования девочек в Афганистане вдвое выше, чем от образования мальчиков.

15 августа нынешнего года талибы без боя захватили столицу Афганистана Кабул, взяв к этому времени под свой контроль большую часть страны. Занимавший в тот период пост президента Ашраф Гани бежал за границу. 31 августа США и их союзники завершили вывод войск из Афганистана, а также эвакуацию желающих покинуть страну.

После прихода к власти талибы начали проводить жесткую запретительную политику и, в частности, стали поражать женщин в правах. Теперь им фактически запрещено заниматься спортом, иметь собственный бизнес и учиться в университетах. Кроме того, талибы сильно ограничили работу женщин в СМИ.

В докладе ООН подчеркивается, что работать разрешено лишь небольшому числу женщин, например, тем, кто занят в сфере медицинских услуг.

Уличные акции афганок в защиту своих прав боевики радикального движения жестко подавляют.

В сентябре в кабинет афганского правительства, сформированный талибами, вошли 53 человека. Среди них не было ни одной женщины.

ООН напомнила, что в 2019 году по индексу гендерного развития Афганистан занял 166 место из 167.

Отмечается, что правительство талибов до сих пор не признано ни одной страной. Власти других государств поставили признание этого правительства в зависимость от ряда условий, включая уважение прав человека, гарантии свободы СМИ и коалиционную политическую систему, в которую должны войти женщины и представители разных афганских этносов.