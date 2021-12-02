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В Узбекистане повысят минимальный возраст владения оружием

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиеев подписал указ «О мерах по утверждению и реализации концепции общественной безопасности Республики Узбекистан».

Согласно документу, в целях усиления контроля за оборотом оружия в Узбекистане повысят минимальный возраст владения оружием.

Кроме того, в стране установят порядок периодических проверок на предмет медицинских ограничений владельцев оружия и их близких родственников.

В законе «Об оружии» говорится, что право на приобретение гражданского охотничьего оружия и боевых припасов к нему имеют граждане республики, достигшие 21 года, а право на приобретение гражданского спортивного оружия и оружия самообороны имеют граждане, достигшие 18-летнего возраста.

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