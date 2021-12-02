Российская компания поможет «Узбекнефтегазу» освоить производство бензина АИ-92 вместо АИ-80

CentralAsia (UZ) - «Узбекнефтегаз» провел переговоры с российскими партнерами по увеличению мощностей производства высокооктановых автобензинов, сообщила пресс-служба компании.

В Ташкенте состоялась 8–я Международная конференция «Нефтепереработка и нефтехимия Центральной Азии 2021», организованная совместно АО «Узбекнефтегаз» и британской компанией «Globuk».

Всего в ней приняли участие специалисты компаний из 23 государств по перспективным проектам в газохимической и нефтехимической сферах и их реализации.

В рамках конференции состоялись переговоры между АО «Узбекнефтегаз» и компанией «Газпромнефть-Промышленные Инновации» по внедрению технологий производства высокооктановых автобензинов на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе.

Обсуждена новая инновационная технология «Ароформинг» компании «Газпромнефть-Промышленные Инновации» с целью расширения мощностей по производству автобензинового топлива марки «АИ-92» вместо выпускаемого автобензина «АИ-80» на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе.

Задача данной технологии заключается в получении высокооктановых продуктов автобензина путем взаимодействия легких бензиновых фракций с метанолом с помощью специального катализатора. Дальнейшее внедрение предлагаемой технологии на заводе позволит полностью отказаться от производимого автобензинового топлива марки «АИ-80» и производить высокооктановые виды автобензинового топлива.

Стороны договорились о проведении необходимых исследований в научном центре компании «Газпромнефть-Промышленные Инновации», обменяться актуальной технологической информацией, рассмотреть технико-экономическое обоснование внедрения технологической установки «Ароформинг» производительностью 20,0 тыс. тонн в год на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе.