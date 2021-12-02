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Президент Узбекистан и заместитель премьер-министра ОАЭ обсудили направления сотрудничества  

CentralAsia (UZ) -  В четверг, 2 декабря, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра – министром по делам арезидента Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром бин Заидом аль Нахайяном.

Лидер Узбекистана поздравил эмиратскую сторону с национальным праздником – 50-летием со дня основания государства, сообщила пресс-служба.

Рассмотрены вопросы развития стратегических направлений узбекско-эмиратского полномасштабного сотрудничества.

Особое внимание было уделено реализации совместных инновационных проектов и программ финансово-технического содействия, в том числе с учетом потенциала двух стран, ярко продемонстрированного на площадке Всемирной выставки EXPO в Дубае.

Достигнута договоренность о проведении двусторонних встреч правительственных делегаций в ближайшие сроки для формирования нового портфеля перспективных проектов.

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